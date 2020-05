Call of Duty Warzone – Entwickler bestätigt, dass Duos kommen

Das Studio Raven Software hat kürzlich bestätigt, dass es Duos in Call of Duty Warzone geben wird.

Als Warzone an den Start ging, wurde man als Spieler automatisch in Dreierteams eingeteilt. Danach wurden auch Solos und Viererteams eingeführt. Spieler wünschen sich aber immer häufiger Duos. Also Playlisten für den Battle-Royale-Modus, die auf Zweierteams ausgelegt sind.

Nun wurden Duos offiziell bestätigt. Und zwar von Amos Hodge, Creative Director bei Raven Software. Gegenüber gamergen.com erklärte er: “Wir müssen bei Duos noch einige Fehler ausmerzen. […] also werden wir in Zukunft zu einem Punkt kommen, an dem wir in Zukunft Duos hinzufügen werden.”

Er fügte hinzu: “Es gibt nur keinen genauen Termin, die ich dir geben kann, aber Duos kommen.”

Mit anderen Worten: Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis ihr euch in Warzone auch in Zweierteams gegen andere Spieler messen könnt. Schön, dass die Entwickler auf die Community hören.

Das denken wir:

Coole Sache. Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange auf die Duos warten.

Quelle: gamergen.com via unilad.co.uk