Call of Duty Warzone – Leak enthülllt angeblich neue Karte für Season 4

Ein neuer Leak enthüllt angeblich die nächste Karte für die Season 4 in Call of Duty Warzone.

Erst kürzlich berichteten wir über einen Leak, der zeigt, wie sich einer der mysteriösen Bunker in Call of Duty Warzone öffnet. Jetzt ist ein weitererLeak aufgetaucht, der angeblich eine neue Karte für Season 4 enthüllt.

Und zwar hat der Call of Duty-Dataminer “ModernWarzone” ein neues Video in den Dateien des Spiels enntdeckt. Dieses bestätigt anscheinend, dass mit der 4. Season eine neue Karte ins Spiel kommt.

Das Video – das unter Dateien mit der Bezeichnung “Season 4” zu finden ist – zeigt rote Punkte, die überall auf der aktuellen Karte des Spiels auftauchen. Es ist unklar, was es damit auf sich hat, aber sie scheinen Punkte mit nuklearen Explosionen zu markieren. Und es gibt einen Hinweis auf einen neuen Bereich: Urzikstan.

Offizielle infos gibt es aktuell nicht, aber es deutet alles darauf hin, dass die aktuelle Karte des Spiels bald zerstört und durch eine neue Karte ersetzt wird.

Das Video wollte er Dataminer übrigens aus Angst vor einem Twitter-Ban nicht posten. Hier der entsprechende Tweet:

I would post the video, but this is one I’m afraid would lead to DMCAs/Twitter suspension.



There’s always been coding showing the possibility of multiple maps, but I honestly didn’t expect them to be leaving Verdansk anytime soon…



Especially considering stadium is closed