Call of Duty Warzone – Neuer Leak zeigt, wie sich ein Bunker öffnet

Die Bunker in Call of Duty Warzone stellen für die Community ein großes Rätsel da. Ein neuer Leak zeigt nun, wie sich ein Bunker öffnet.

Wer CoD Warzone spielt, der ist mit Sicherheit in letzter Zeit schon mal auf mysteriöse Zugangskarten gestoßen, mit denen man aktuell nicht wirklich viel anfangen kann. Dataminer haben aber nun vielleicht herausgefunden, was es mit diesen Zugangskarten auf sich hat.

So wurde mit dem neuesten Update nicht nur drei verschiedene Zugangskarten hinzugefügt, sondern auch zwei Animationen zum Öffnen von Bunkertüren und zwei Sounddateien.

Der Twitter-Nutzer “ModernWarzone” hat Bilder veröffentlich, auf denen wir die entsprechenden Daten sehen. Abgesehen davon bekommen wir die Animation zu sehen, die zeigt, wie sich eine Bunkertür öffnet. Nun gehen viele Spieler davon aus, dass man die Zugangskarten früher oder später dazu verwenden kann, um die Bunker in Warzone aufzuschließen.

🚨 Here’s a video of the bunker door opening animations in #ModernWarfare #Warzone. 🚨#CallOfDutywarzone #CodWarzone #EasterEgg #CallOfDuty pic.twitter.com/yzZGkWzBQH