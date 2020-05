Call of Duty: Warzone und Modern Warfare – “Top Secret” Season 4 Teaser

Activision und Infinity Ward haben einen neuen Teaser zu Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone veröffentlicht, der auf Staffel 4 hindeutet – vielleicht sogar auf Call of Duty 2020 – Call of Duty: Black Ops Cold War.

Der Teaser wurde auf dem offiziellen Activision-Blog veröffentlicht. Und zwar wird der neue “Rank Up”-Artikel von einer “Top Secret”-Nachricht unterbrochen.

Im Artikel ist die Rede von einer möglichen tödlichen Waffe, die unter der Erde in Verdansk gefunden wurde, der aktuellen Map von Call of Duty: Warzone. Es ist nicht klar, um welche tödliche Waffe es sich handel, aber es ist vermutlich der in Bunker 11 gefundene Atomsprengkopf, der Berichten zufolge die aktuelle Karte von Warzone zerstören wird, um sie durch eine neue zu ersetzen.

“Wir riskieren einen globalen thermonuklearen Krieg.”

Hier ein Auszug des Artikels: “UNS ERREICHTE EINE MELDUNG ÜBER EINE PROTOTYPISCHEN WAFFE, DIE IM UNTERGRUND VON VERDANSK VERSTECKT IST. OPERATOR-TEAMS IDENTIFIZIEREN BEREITS, WO DIESE WAFFE IST, ABER ZUM ÜBERTRAGUNGSZEITRAUM WISSEN WIR NICHT, OB IHNEN VOLLSTÄNDIGER ZUGRIFF AUF IHREN STANDORT GEWÄHRT WURDE.”

“DIESE OPERATION IST TOP SECRET UND SOLLTE NICHT AUSSERHALB VON ARMISTICE GETEILT WERDEN. WIR RISKIEREN VERDANSK ZU VERLIEREN UND EINEN GLOBALEN THERMONUKLEAREN KRIEG, WENN DIE EXTRAKTIONS-OPERATION KOMPROMOITTIERT WIRD.”

Aktuell ist noch unklar, was demnächst im Spiel passieren wird, aber alles deutet darauf hin, dass uns ein großes Ingame-Event erwartet.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Die Spiele Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Modern Warfare sind für PS4, Xbox One und PC erhältlich.

Über diesen Link gelangt ihr zum “Rank Up”-Artikel.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, was Activision als nächstes geplant hat. Hoffentlich werden bald aussagekräfftigere Informationen veröffentlicht.

Quelle: comicbook.com