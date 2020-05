Call of Duty Warzone: Update entfernt Helikopter, weil Spieler fiesen Exploit entdeckt haben

Kürzlich wurden die Helikopter in Call of Duty Warzone aus dem dem Battle Royale genommen, da Spieler einen fiesen Exploit entdeckt haben.

Falls ihr in CoD Warzone die Map gerne mit dem Heli erkundet, habe ich leider eine schlechte Nachricht für euch: Das Studio Infinity Ward hat die Helikopter vorläufig aus dem Spiel genommen.

Die Helis sind ein sehr beliebtes Fortbewegungsmittel, da man mit einem kompletten Squad nicht nur schnell von A nach B kommt, sondern, weil man damit auch Gegner sehr effektiv erledigen kann. Jetzt müssen wir vorerst darauf verzichten.

Der Grund: Spieler haben einen Exploit entdeckt, der es ermöglicht, mit dem Heli unter die Karte zu fliegen. Von dort aus ist man für andere Spieler unsichtbar. Und was noch schlimmer ist: Obwohl man sich unter der Karte befindet, kann man Gegner durch den Boden erschießen. Fies!

So sieht dieser Exploit in Aktion aus:

@JoeCecot Please fix this right now! There is a glitch in Warzone where you can fly a helicopter into the ground and you are invincible and you can shoot at people through the ground! pic.twitter.com/iB2WTiBFIw