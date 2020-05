Captain Tsubasa: Im neuesten Trailer wird der Release-Termin verraten

in

Kürzlich wurde der Release-Termin von Captain Tsubasa: Rise of New Champions verraten.

Es ist schon eine Weile her, dass wir über Captain Tsubasa: Rise of New Champions berichtete haben, aber nun gibt es wieder eine Neuigkeit zum kommenden Arcade-Fußballspiel.

Und zwar wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, in dem verraten wird, wann das Spiel erscheint. Demnach steht das der Titel ab dem 28. August 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC in den Händlerregalen.

Captain Tsubasa und die tollen Skill-Moves

Abgesehen davon bekommen wir im Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet, auch ein paar der Features zu sehen. Beispielsweise werden die Skill-Moves gezeigt, mit denen ihr eure Gegner ausspielen könnt.

Darüber hinaus gibt es Heim- und Auswärtstrikots, abgefahrene Paraden und die V-Zone zu sehen. Überspielt ihr etwa Gegenspielern oder erobert Bälle, dann lädt sich eure Teamanzeige auf. Wenn sie voll aufgeladen ist, können Spieler die “V-Zone” aktivieren.

Ist die V-Zone aktiv ist, werden für bestimmte Zeit die Auffüllungsrate des Willens und der Kick-Anzeige für alle Teammitglieder erhöht. Das kann den entscheidenden Vorteil in einer Partie herbeiführen.

Hier der Trailer:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein richtig abgefahrenes Fußballspiel, das nicht nur Fans des Animes gefallen wird.