Cyberpunk 2077 ist fast fertig

Kürzlich wurde verkündet, dass sich das kommende Rollenspiel Cyberpunk 2077 der Fertigstellung nähert.

Falls ihr auf den Release des Rollenspiels Cyberpunk 2077 wartet (wer nicht?!), dann habe ich eine sehr gute Nachricht für euch: Das verantworliche Entwicklerstudio CD Projekt RED hat verraten, dass sich der Titel in der letzten Phase der Entwicklung befindet.

CD Projekt RED erklärte: “CD Project Red führt die letzte Entwicklungsphase seines bislang umfangreichsten Rollenspiels, Cyberpunk 2077, durch. Das Spiel bietet eine lebendige, offene High-Tech-Welt, in der die Spieler die Rolle des V übernehmen. Ein Cyberpunk, der kürzlich in die gefährlichste Metropole der Zukunft gezogen ist: Night City. Das Gameplay von Cyberpunk 2077 folgt den Regeln des von Mike Pondsmith entwickelten RPG-Systems Cyberpunk 2020.”

Abgesehen davon gab CD Projekt RED bekannt, dass sich die Witcher-Spiele mittlerweile über 50 Millionen Mal verkauft haben. Das erste The Witcher wurde 2007 veröffentlicht. Mit anderen Worten: Es dauerte rund 13 Jahre, bis die 50-Millionen-Marke geknackt wurde.

Dazu schreibt das Studio im entsprechenden Tweet: “Über 50 Millionen Abenteurer begleiteten Geralt auf seiner Reise von Kaer Morhen nach Vizima, über Treibgut und Vergen, Velen und Novigrad zu den Skelligen Inseln und Toussaint und vielen, vielen weiteren Orten, immer und immer wieder…”

