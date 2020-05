Cyberpunk 2077: Neuer Clip zeigt den Reaver und die Badlands

CD Projekt RED hat einen neuen Clip zum kommenden Rollenspiel Cyberpunk 2077 veröffentlicht.

Bis zum Release von Cyberpunk 2077 müssen wir uns ja noch ein ganzes Weilchen gedulden, aber dafür versorgt uns CD Projekt RED immer wieder mit neuem Material aus dem Spiel.

Erst kürzlich wurde auf Twitter ein neuer Clip veröffentlicht, in dem wir das Fahrzeug Reaver und die Badlands zu sehen bekommen. Der Reaver ist ein Fahrzeug, das aussieht, als würde es aus Mad Max stammen.

Hier handelt es sich um ein speziell angefertigtes Wraith-Gang-Fahrzeug, das auf dem Quadra Type-66 basiert. Und das Ergebnis sieht wirklich ziemlich abgefahren aus. Aber überzeugt euch am besten selbst:

„Reaver” – custom-built Wraith gang vehicle based on Quadra Type-66 car. With its near 1000 horsepower, you will ride eternal, shiny and chrome.

Happy 5th Anniversary #MadMaxFuryRoad pic.twitter.com/9E0gqJKqV5