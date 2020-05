Cyberpunk 2077: Seht euch hier den ersten Teaser zum Fan-Film “Phoenix Program” an

T7 Productions hat den ersten Teaser-Trailer zum kommenden Cyberpunk 2077 Fan-Film “Phoenix Program” veröffentlicht.

Heute habe ich mal wieder etwas für alle Fans von Cyberpunk 2077: Un zwar hat T7 Productions (“Darth Maul: Apprentice”) einen ersten Teaser-Trailer zum Fan-Film “Phoenix Program” veröffentlicht und dieser hat es in sich.

Die Macher haben sich für diesen Kurzfilm mit bekannten Cosplayern wie Maul_Cosplay und Stylouz_Cosplay zusammengetan. Und die ersten Szenen sehen wirklich verdammt vielversprechend aus.

Ein Cyberpunk 2077-Film von Fans für Fans

Zum Teaser heißt es: “Vi-Dan Tran (https://www.instagram.com/vi_dan/), offizielles Mitglied des Jackie Chan Stunt-Teams, hat bisher die meiste Zeit an internationalen Projekten gearbeitet.

Nachdem er mit der Arbeit an Shows wie Into the Badlands, 6underground, Dune und Marvel Shang Chi fertig war, haben sich er und Ben Bergmann alias Maul Cosplay (https://www.instagram.com/maul_cosplay/), der Geralt von Rivia (The Witcher) verkörpert und seit vielen Jahren als offizielles Testimonial für CDPROJEKT RED arbeitet, endlich Zeit genommen, um einen weiteren großen leidenschaftlichen unabhängigen Kurzfilm zu produzieren.”

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie konnten die Dreharbeiten noch nicht beenden werden und darum gibt es auch noch keinen Release-Termin. Dafür könnt ihr euch ja hier die ersten Szen aus dem Film ansehen:

Das denken wir:

Das ist mal so richtig cool. Wir freuen uns schon sehr auf den finalen Film.