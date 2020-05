Cyberpunk 2077: So genial sieht Night City bei Nacht aus

Kürzlich wurde ein neuer Screenshot aus Cyberpunk 2077 veröffentlicht, der Night City, die fiktive Stadt des Spiels, bei Nacht zeigt.

Es kommt wirklich nicht häufig vor, dass ich wegen eines Screenshots eine News schreibe, aber für Cyberpunk 2077 mache ich gerne eine Ausnahme. Und zwar veröffentlichte Philipp Weber, Senior Quest Designer bei CD Projekt RED, einen Screenshot, den ich euch nicht vorenthalten möchte.

Dieser Screenshot zeigt Night City, die Metropole, die ihr in Cyberpunk erkunden werdet, bei Nacht. Und das sieht wirklich beeindruckend aus. Die die Licht- und Schatteneffekte, die zahlreichen Details, die futuristischen Wolkenkratzer im Hintergrund – all das lässt vermuten, dass es verdammt viel Spaß machen wird, Night City zu durchforsten.

Hier der Tweet mit dem Screenshot:

Last evening I walked through Night City, looking at the streets, people and lights at nighttime.

Before I knew it, it was 40 minutes later.



It was a small thing, but that somehow made me so excited for people to experience #Cyberpunk2077 that I still feel it today. pic.twitter.com/6DD2MVxsIW