Daredevil: Gerade wurde ein Spiel von Marvel Games angeteasert

Marvel Games hat gerade ein Videospiel mit dem Comic-Helden Daredevil angeteasert.

Was würdet ihr von einem Daredevil-Videospiel halten? Ich fände das ziemlich cool. Leider wurde es nach dem Ende der Netflix-Serie ziemlich still rund um den Mann ohne Angst. Jetzt scheint gerade ein Videospiel mit Daredevil angeteasert worden zu sein.

Und zwar durch Tweets zwischen Bill Rosemann, VP & Head of Creative bei Marvel Games, und dem bekannten Videospiel-Synchronsprecher Troy Baker. Baker wurde von einem Fan gefragt, welches Superheldenspiel er sich wünschen würde und wer es entwickeln sollte. Baker hat dann Bill Rosemann in einem Tweet erwähnt.

Rosemann hat daraufhin geantwortet: “Sie, Sir, sind eindeutig ein Mann ohne Angst.” Mann ohne Angst, Daredevil, ihr versteht?

You, sir, are clearly a man without fear.