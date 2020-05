Demon’s Souls: Remake wird möglicherweise bei der Vorstellung der PS5 enthüllt

Womöglich wird ein Demon’s Souls Remake im Rahmen der PS5-Vorstellung in der nächsten Woche enthüllt.

Was würdet ihr von einem Remake des Action-Rollenspiel Demon’s Souls von From Software halten? Gerüchte darüber gibt es ja schon lange und da in wenigen Tagen – am 4. Juni – die PlayStation 5 vorgestellt wird, stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass das Spiel im Rahmen dieses Events vorgestellt wird.

Der bekannte Branchenkenner und Journalist Jason Schreier erklärte auf Twitter, dass er erwartet, dass im Rahmen des PS5-Events sowohl exklusive First-Party- als auch Third-Party-Spiele gezeigt werden. Ein Fan fragte daraufhin, ob bei diesen Spielen auch ein Remake von Demon’s Souls dabei sein würde. Schreier antwortete nicht, aber er likte den Tweet.

Das ist natürlich keine Bestätigung dafür, dass das Spiel wirklicch vorgestellt wird, aber wenn ihr mich fragt, ist es nicht unwahrscheinlich. Schließlich machen wirklich schon lange Gerüchte über ein Remake die Runde und Fans würden sich darüber sicherlich sehr freuen.

Man darf auf jeden Fall gespannt sein, welche Spiele vorgestellt werden. Die Rede ist unter anderem von Horizon Zero Dawn 2, einem neuen Gran Turismo, einem neuen Ratchet & Clank-Spiel und einem Silent Hills Reboot.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Welches Spiel würdet ihr euch für die PS5 wünschen? Teilt uns eure Meinung dazu in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Remakes sind aktuell sehr beliebt und erfolgreich, aber gegen einen neuen Teil hätten wir auch nichts einzuwenden.

