Devil May Cry 5 könnt ihr jetzt auch als Raiden aus Metal Gear Rising: Revengeance spielen

in

Der Modder “EXshinla” hat eine Metal Gear Rising: Revengeance-Modifikation für Devil May Cry 5 veröffentlicht.

Heute habe ich etwas für Fans des Spiels Metal Gear Rising: Revengeance, die auch gerne Devil May Cry 5 zocken. Und zwar könnt ihr den Capcom-Titel dank einer neuen Mod von “EXshinla” jetzt auch als Raiden aus Metal Gear Rising: Revengeance spielen.

Diese Mod ersetzt Dante in Devil May Cry 4 und ermöglicht es euch, als Raiden zu zocken. Diese Mod enthält zwei Varianten von Raiden: eine normale Variante und eine mit EX-Farbe. Natürlich enthält die Mod auch Raidens Schwert aus Metal Gear Rising: Revengeance.

Um die Mod zu präsentieren, hat der Modder ein paar Screenshots veröffentlicht, die ihr euch hier ansehen könnt:

Herunterladen könnt ihr euch die Modifikation über diesen Link.

Übrigens: Metal Gear Rising: Revengeance kam im Februar 2013 für PlayStation 3 und Xbox 360 auf den Markt. Es spielt rund vier Jahre nach den Ereignissen in Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Man übernimmt die Rolle von Raiden, die Hauptfigur aus Metal Gear Solid 2, der als technisch aufgewerteter Cyborg gegen das private Militärunternehmen Desperado Enforcement kämpft.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Devil May Cry5 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Raiden macht auch in Devil May Cry 5 eine verdammt gute Figur. Übrigens würden wir uns wahnsinnig über eine Fortsetzung von Metal Gear Rising: Revengeance freuen.

Quelle: dsogaming.com