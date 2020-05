Die Mafia 2: Definitive Edition erscheint anscheinend in wenigen Tagen

Wie es aussieht, erscheint die Mafia 2: Definitive Edition viel früher als gedacht.

Mit Sicherheit habt ihr bereits mitbekommen, dass kürzlich das Remake von Mafia 1 und Remaster-Versionen von Mafia 2 und Mafia 3 geleakt wurden. Mittlerweile wurde auch der Veröffentlichungstermin der Mafia 2: Definitive Edition geleakt.

Und der Leak stammt einmal mehr aus dem offiziellen Microsoft Store. Auf der Produktseite des Spiels, die mittlerweile wieder entfernt wurde, wurde der 19. Mai als Release-Termin genannt.

Somit erwartet uns das Spiel anscheinend bereits am kommenden Dienstag, was Mafia-Fans sehr freuen dürfte.

Mafia 2 Remaster vs. Remake

Um es noch einmal deutlich zu machen: Mit der Mafia 2: Definitive Edition erwartet uns ein Remaster und kein Remake. Nur der erste Teil bekommt ein Remake spendiert. Das bedeutet, dass Mafia 2 eine HD-Auflösung bietet – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dafür dürfen wir uns über alle bisher veröffentlichten Inhalte freuen.

In der offiziellen Produktbeschreibung heißt es: “Remastert in HD. Erleben Sie den Alltag eines Mafia-Gangsters in den Goldenen Jahren des organisierten Verbrechens. Um die Schulden seines Vaters zu begleichen, lässt sich Kriegsheld Vito Scaletta mit der Mafia ein. An der Seite seines Kumpels Joe kann Vito sich beweisen und steigt schon bald innerhalb der Familie auf, doch Verbrechen ziehen immer Konsequenzen nach sich.”

Übrigens schaltet die Die Mafia 2: Definitive Edition Vitos Lederjacke und Auto in Mafia und Mafia 3: Definitive Edition frei.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Schade, dass uns hier kein Remake erwartet, Fans dürfen sich aber zumindest auf ein Remaster freuen. Wir sind vor allem auf das Remake des ersten Teils gespannt.