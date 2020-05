Die Samurai Shodown Collection gibt es in wenigen Tagen kostenlos im Epic Games Store

in

Kürzlich wurde verraten, dass die Spiel Samurai Shodown Collection in wenigen Tagen kostenlos im Epic Games Store erhältlich ist.

Falls ihr auf Samurai Shodown steht, dann solltet ihr in den kommenden Tagen mal im Epic Games Store vorbeisurfen. Dort wird die Collection ab 11. Juni kostenlos angeboten.

Wie der Titel bereits vermuten lässt, beinhaltet die Samurai Shodown Collection alle klassischen Samurai Shodown-Spiele, die auf Neo Geo veröffentlicht wurden. Nach Angaben von SNK erwartet euch aber auch mysteriöses, unveröffentlichtes Spiel. Darüber hinaus wird jedes Spiel Online-Modi bieten.

Samurai Shodown erscheint exklusiv im Epic Games Store

Aber es kommt noch besser: SNK hat im selben Zug verkündet, dass das neueste Samurai Shodown am 11. Juni auf dem PC veröffentlicht wird. Das Spiel wird exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein.

Zum Spiel heißt es: “Samurai Shodown erfreut sich als klingenschwingende Kampfspielreihe seit ihrer Erstveröffentlichung 1993 weltweiter Beliebtheit. Seit der letzten Fortsetzung sind schon über 10 Jahre vergangen. Daher ist es jetzt für SSamurai Shodown an der Zeit, in einem brandneuen Spiel zurückzukehren – mit Grafiken und Spielmechaniken auf dem neuesten Stand! Die Geschichte spielt ein Jahr vor dem allerersten Teil der Reihe. Krieger und Kämpfer mit unterschiedlicher Herkunft und eigenen Zielen schicken sich an, im Kampf die Erfüllung ihrer Bestimmung zu finden!”

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels im Epic Games Store.

Hier der Trailer zu Samurai Shodown:

Und hier der Trailer zur Samurai Shodown Neo Geo Collection:

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Weitere News, Infos und Videos zu Samurai Shodown haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer auf Kampfspiele steht, der sollte Samurai Shodown unbedingt ausprobieren.