Dieses holografische 8K-Display kann 3D ohne Brille darstellen

in

Das Unternehmen Looking Glass Factory bietet aktuell ein holografisches 8K-Display an, das 3D ohne Brille darstellen kann.

Heute habe ich mal ein ziemlich abgefahrenes Display für euch: das weltweit größte holografische Display mit der höchsten Auflösung. Dieses ist zwar nicht für Gaming gedacht, vorenthalten möchte ich euch das Teil aber trotzdem nicht.

Wie TechCrunch erklärt, ist das Display für den medizinischen Bereich und 3D-Design gedacht. Das macht aber nichts, denn aktuell gibt keine Consumer-GPU, die 8K-Gameplay oder das Rendern von Hologrammen handhaben könnte.

Das 8K-Display ermöglicht 3D ohne Brille

Revolutionär ist das Ganze aber trotzdem. “Der Zugang zu einem holographischen Display ohne Brille ist ein gewaltiger Durchbruch und bietet Teams, die mit immersiver Computergrafik, Visualisierung und Erstellung von Inhalten arbeiten, eine aufregende Perspektive. Das holographische Display von Looking Glass bietet ein erstaunliches Maß an Realismus, und wir freuen uns darauf, die Innovationen zu sehen, die mit der Unterstützung der Unreal Engine generierten Inhalten entstehen”, so Epic Games CTO Kim Libreri.

Das Besondere an diesem Display ist, dass es 3D-Grafiken darstellen kann, ohne dass man dafür ein VR- oder AR-Headset benötigt. Das so genannte “8K Immersive Display” ist ein 32-Zoll-Monitor, der eine “einzigartige Kombination aus Lichtfeld- und volumetrischen Anzeigetechnologien in einem einzigen dreidimensionalen Anzeigesystem verwendet, das mit bis zu 60 fps aktualisiert wird”.

So sieht das Display in Aktion aus:

Übrigens: Sega stellte bereits 1991 ein Arcade-Spiel namens Time Traveller vor, einen Western-Science-Fiction-Titel mit, in dem Hologramme von Live-Action-Schauspielern zum Einsatz kamen.

So sah das damals aus:

Ziemlich verrückt, oder?

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite von Looking Glass Factory.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Hologramme” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Dieses Display ist wirklich erstaunlich. Wer weiß? Vielleicht werden wir ja irgendwann tatsächlich Videospiele auf so einem Teil zocken.

Quelle: pcgamer.com