Dieses Spiel könnt ihr als nächstes im Epic Games Store abstauben

Kürzlich wurde mit Death Coming das nächste kostenlose Spiel im Epic Games Store vorgestellt.

Seit wenigen Tagen bietet Epic die beiden Spiele Amnesia: The Dark Descent und Crashlands kostenlos zum Download an. Mittlerweile wurde ein weiterer Titel angekündigt, der in wenigen Tagen kostenlos im Epic Games Store zur Verfügung stehen wird.

Ab dem 7. Mai könnt ihr das Rätselspiel Death Coming abstauben. Hier handelt es sich um einen ziemlich abgefahrenen Titel in dem ihr Gott spielt und dem Tod helft. Offiziell heißt es zum Spiel: “‘Death Coming’ ist ein nichtlineares Rätselspiel, bei dem du im Stil von ‘Final Destination’ menschliche Seelen ernten musst. Doch die lästigen Sterblichen sind nicht dein einziges Problem, denn die Agenten des Lichts werden alles tun, um dich aufzuhalten.”

Euch erwarten zahlreiche Schauplätze und Hunderte gefährlicher Gegenstände, die ihr einsetzen könnt, um die NPCs zu erledigen. Laut der Beschreibung des Spiels könnt ihr “Objekte einzeln verwenden oder versuchen, sie zu kombinieren, um sinnvolle “Unfälle” zu verursachen”.

Hört sich verrück an? Sieht auch so aus. Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier ein Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels.

Hier erwartet euch ein cooles Rätselspiel mit frischen Ideen, das ihr auf jeden Fall ausprobieren solltet.