Disintegration: Der Sci-Fi-Ego-Shooter erscheint im Juni

V1 Interactive hat einen neuen Trailer zum Sci-Fi-Ego-Shooter Disintegration veröffentlicht und angekündigt, dass das Spiel im Juni erscheint.

Mit Disintegration erwartet uns ein Spiel, das Ego-Shooter und Strategie-Elemente auf spannende Weise miteinander kombiniert. Ihr werdet ein schwebendes, waffenbehaftetes Fahrzeug steuern, das als Gravcycle bezeichnet wird, während ihr euren Trupp taktisch über das Schlachtfeld führt.

Im Singleplayer-Modus übernehmt ihr die Rolle eines integrierten Charakters namens Romer. Romer ist einer von vielen, die rebellierten und jetzt von der Rayonne verboten werden. Nun liegt es an euch, eine kleine Gruppe dieser Outlaws in eine bessere Zukunft zu führen, in der sie diejenigen schützen, die ihnen wichtig sind, und hoffen, eines Tages wieder menschlich zu werden.

Abgesehen davon wird es auch einen PvP-Multiplayer geben, in dem ihr gegen andere Piloten und deren Crews antretet.

Hier der neue Trailer:

Wie gefallen euch die neuen Spielszenen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Disintegration erscheint am 16. Juni für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Die neuen Szenen machen einen richtig guten Eindruck. Hier erwartet uns ein spannender Genre-Mix.