Fast & Furious Crossroads: Seht euch hier den ersten Gameplay-Trailer an

Bandai Namco Entertainment Europe, Universal Game, Digital Platforms und Slightly Mad Studios haben die ersten Spielszenen aus Fast & Furious Crossroads veröffentlicht.

Es ist schon eine Weile her, dass wir über das kommende Racing-Actionspiel Fast & Furious Crossroads berichtet haben, aber nun wurde der erste Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Im Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, bekommen wir Ausschnitte aus verschiedene Missionen zu sehen. Beispielsweise wird eine Verfolgungsjagd mit einem Luftkissenboot gezeigt.

In einer anderen Szenen flüchtet der Spieler mit einer Art Abrissbirne, die er hinter sich herschleift. Abgesehen davon explodiert an jeder Kurve etwas, aber das kennen wir ja schon aus der Filmvorlage.

In Fast & Furious Crossroads erwartet uns Racing-Action mit Vin Diesel und Michelle Rodriguez

Mit dabei sind Vin Diesel als Dom, Michelle Rodriguez als Letty sowie Tyrese Gibson als Roman freuen. Sonequa Martin-Green (“Star Trek: Discovery”, “The Walking Dead”) und Asia Kate Dillon (“Billions”, “John Wick: Chapter 3 – Parabellum”) stoßen neu zum Cast dazu.

Wenn ihr mich fragt, sehen die Spielszenen bisher nicht sonderlich vielversprechend aus. Andere scheinen das ganz ähnlich zu sehen, denn die Bewertungen auf YouTube sind nicht besonders positiv. Wahrscheinlich wurde deswegen auch die Kommentarfunktion unter dem Video deaktiviert.

Urteilt am besten selbst. Hier das Video:

Offiziell heißt es zu Crossraods: “Fast & Furious Crossroads katapultiert die SpielerInnen direkt in die actiongeladene Welt des ‘Fast & Furious’-Franchise. Vollgepackt mit Gadgets, todesmutigen Stunts, bekannten Fahrzeugen und exotischen Schauplätzen wie Marokko, Athen, Barcelona und New York, bietet das Spiel eine spannende, storylastige Erfahrung mit einem neuartigen Multiplayer-Modus, zu dem es in den nächsten Wochen mehr Informationen geben wird.”

Neben der Kampagne ist auch ein Mehrspielermodus geplant, zu dem wir in den kommenden Wochen mehr erfahren werden.

Fast & Furious Crossroads erscheint am 7. August 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Übrigens: Der neuen “Fast & Furious”-Kinofilm startet im April 2021 in die Kinos.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen können uns leider noch nicht überzeugen. Aber warten wir mal ab. Vielleicht ist das finale Spiel ja ganz spaßig.