Fortnite: Epic schmeißt morgen ein Deadmau5-Konzert

Epic Games hat angekündigt, dass morgen in Fortnite ein Ingame-Konzert mit Deadmau5, Dillon Francis und Steve Aoki stattfinden wird.

Wie Epic kürzlich stolz verkündete, hat Fortnite mitlerweile 350 Millionen registrierte Spieler. Ziemlich verrückt, oder? Und mit dieser Meldung wurde auch gleich ein neuer Modus namens “Party Royale” vorgestellt, in dem nicht gegeneinander gekämpft, sondern miteinander abgehangen wird.

Zur Premiere kommen Deadmau5, Dillon Francis und Steve Aoki. Das Konzert startet am Samstag um 3 Uhr deutscher Zeit. Die Künstler werden ihre Sets nacheinander live in Party Royale spielen und das könnt ihr bei der Hauptbühne auf der Großbildleinwand erleben.

Solltet ihr keine Zeit haben, um an der Premiere von Party Royale teilzunehmen, dann ist das nicht so schlimm, denn es wird eine Wiederholung geben. Die komplette Show wird am 9. Mai zwischen 20 Uhr und 21 Uhr noch einmal bei der Hauptbühne stattfinden.

Übrigens: Zur Premiere von Party Royale gibt es ein Partygeschenk. Wenn ihr euch zwischen Samstag, den 9. Mai, 0 Uhr und Montag, den 11. Mai, 16 Uhr in Fortnite einloggt, erhaltet ihr kostenlos das neue Rücken-Accessoire “Neonschwingen”, das auf Musik reagiert.

Hier der Tweet mit der Ankündigung:

Fortnite now has over 350 million registered players! In April, players spent over 3.2 billion hours in game. 🙌🥳



Let’s keep the party going with our Party Royale Premiere LIVE on May 8 at 9PM ET featuring @DillonFrancis @steveaoki @deadmau5: https://t.co/H18c3UgBL1 pic.twitter.com/Cgt3r7LXQO