Ghost of Tsushima: Die Premium-Editionen enthalten ein geniales Theme für eure PS4

Wer sich eine der Premium-Editionen von Ghost of Tsushima holt, der darf sich über ein geniales Theme für die PS4 freuen.

Na, freut ihr euch auch schon auf das Actionspiel Ghost of Tsushima? Leider wurde es ja verschoben, um The Last of us Part 2 Platz zu machen. Wir müssen uns noch bis zum 17. Juli gedulden – dannn steht das Spiel in den Händlerregalen.

Und wer sich eine der Premium-Editionen (Digital Deluxe Edition, Collector’s Edition) holt, der darf sich auf ein tolles dynamisches Theme für die PS4 freuen. Auf dem offiziellen Twitter-Account wurde kürzlich ein Video des Premium-Dynamic-Themes veröffentlicht.

Das Theme lässt im Hintergrund des Menüs langsam ein cooles Bild entstehen. Übrigens: Wer das Spiel vorbestellt (egal welche Version), der darf sich zusätzlich über ein dynamisches Theme freuen, das auf dem Cover des Spiels basiert. Auch dazu findet ihr hier ein Video:

#GhostOfTsushima‘s Digital Deluxe Edition and Collector’s Edition include this samurai PS4 Dynamic Theme.



This is in addition to a Dynamic Theme based on our box art for pre-ordering any edition of the game: https://t.co/8RmOe6PUo3



See more at https://t.co/i4d6Nh3c52 🗡️ pic.twitter.com/6lh2L05CCB