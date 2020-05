Grand Theft Auto 5 hat den Epic Games Store zerstört

Der Epic Games Store hielt dem Ansturm, der durch den kostenlosen Release von Grand Theft Auto 5 verursacht wurde, nicht stand.

Kürzlich berichteten wir ja darüber, dass Epic Games das Spiel Grand Theft Auto 5 kostenlos anbieten würde. Und wie es scheint, wollte jeder das Spiel – zur selben Zeit. Der Shop ging nämlich kurz nach Start des Angebots down.

Man möchte eigentlich meinen, dass jeder, der ein GTA haben möchte, das schon seit sieben Jahren erhältlich ist, es bereits besitzt. Das ist aber anscheinen nicht der Fall. Der Shop war gestern einige Zeit lang nicht erreichbar, weil zu viele Menschen auf das Spiel zugreifen wollten.

Epic bestätigte die Überlastung auf Twitter und bat alle darum, etwas Geduld zu haben, während das Problem bearbeitet wurde.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.



We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We’ll provide an update as soon as we can.