GTA 5 gibt es bis zum 21. Mai kostenlos im Epic Games Store

Kürzlich wurde geleakt, dass Epic Games GTA 5 kostenlos im hauseigenen Store anbietet.

In wenigen Stunden wir das Mystery-Spiel im Epic Games Store offiziell enthüllt. Durch einen Leak wissen wir aber schon jetzt, welches Spiel verfügbar sein wird: GTA 5 von Rockstar Games.

Woher wir das wissen? Ganz einfach: Die Ankündigung wurde versentlich von Epic Games auf Twitter veröffentlicht. Mittlerweile wurde der Tweet wieder gelöscht, aber der Twitter-Nutzer “Wario64” konnte den Post vorher sichern

Hier könnt ihr euch die Ankündigung von Epic Games ansehen:

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418 — Wario64 (@Wario64) May 14, 2020

GTA 5 kostenlos im Epic Games Store

Wer das Spiel also bisher verpasst hat, der hat nun die Gelegenheit, dieses tolle Spiel endlich nachzuholen. In wenigen Stunden wird das Spiel freigeschaltet, dann ist es bis zum 21. Mai kostenlos. Wenn ihr euch das Spiel geholt habt, dann könnt ihr es für immer behalten.

Grand Theft Auto 5 wurde ursprünglich am 17. September 2013 für die PS3 und die Xbox One veröffentlicht. Am 18. November 2014 ging das Spiel für PS4 und Xbox One an den Start. Der PC-Release erfolgte weltweit am 14. April.

Das denken wir:

GTA 5 kostenlos? Wie soll man da widerstehen?