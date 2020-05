GTA 6: Rockstar bestätigt schlechte Nachrichten bezüglich des Release-Termins

in

Take-Two Interactive, die Muttergesellschaft von Rockstar Games, hat schlechte Nachrichten bezüglich des Release-Termins von GTA 6 bestätigt.

Falls ihr darauf wartet, dass der Release-Termin von GTA 6 bald angekündigt wird, muss ich euch heute leider enttäuschen. Es hat sich herausgestellt, dass die Veröffentlichung des nächsten GTA-Teils noch in weiter Ferne liegt.

Und zwar hat Take-Two Interactive im Rahmen einer aktuellen Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen bestätigt, dass das kommende Geschäftsjahr in Bezug auf Veröffentlichungen ein “mildes” wird.

Mit anderen Worten: Es gibt zwar ein paar Spiele, die zwischen April 2020 und März 2021 veröffentlicht werden, aber anscheinend dürfen wir keine großen Releases erwarten. Das bestätigt sozusagen, dass Grand Theft Auto 6 in diesem Release-Fenster nicht veröffentlicht wird.

Wird GTA 6 bald enthüllt?

Im selben Zug wurde jedoch erklärt, dass das folgende Geschäftsjahr in dieser Hinsicht vielversprechender sein wird, was bedeuten könnte, dass GTA 6 irgendwann in diesem Fenster – zwischen April 2021 und März 2022 – erscheinen könnte.

Sollte das der Fall sein, dann wird eine Ankündigung des Spiels nicht mehr lange auf sich warten lassen. Schließlich wurde Red Dead Redemption 2 zwei Jahre vor seiner Veröffentlichung enthüllt.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Das ist echt schade. Hoffen wir mal, dass wir nicht mehr zu lange darauf warten müssen, bis es erste offizielle Infos zum Spiel gibt.

