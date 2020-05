GTA Online: Rockstar Games schenkt euch jetzt jede Menge Geld

Rockstar Games verschenkt gerade sehr viel Geld im Spiel GTA Online.

Ihr habt zu wenig Geld in GTA Online? Jetzt nicht mehr, denn Rockstar schenkt euch jetzt jede Menge Kohle. Jeder einzelne GTA Online-Spieler bekommt 500.000 US-Dollar. Ziemlich cool, oder? Das wurde kürzlich auf Twitter verkündet.

Was ihr dafür tun müsst? Das ist das Beste: Alles, was ihr tun müsst, ist einmal im Mai GTA Online zu spielen. Nicht mehr.

Laut Rockstar Games erhalten Spieler, die sich im Mai zum ersten Mal anmelden und das Spiel spielen, automatisch 500.000 US-Dollar, die innerhalb von sieben Tagen auf das Maze-Bankkonto des Spielers eingezahlt werden.

Abgesehen davon erwarten euch zahlreiche Rabatte. Unter anderem dürft ihr euch auf 40% für folgende Waffen freuen: Up-N-Atomizer, Unholy Hellbringer und Widowmaker.

Weiterhin gibt es 40% Rabatt auf die B-11 Strikeforce, 35% Rabatt auf den Pegassi Oppressor und 60% Rabatt auf den Declasse Hotring Sabre.

Aber damit noch nicht genug: Es gibt außerdem 40% Rabatt in Nachtclubs, dreifache Belohnungen für Business Battles und doppelte Belohnungen für alle Special Cargo-Missionen bis zum 6. Mai.

Hier der offfizielle Tweet dazu:

Free GTA$500,000



Play GTA Online throughout the month of May for a one-time gift of GTA$500,000.



The GTA$ will be automatically sent to your Maze Bank account within seven days.https://t.co/a9nEg3xmyQ pic.twitter.com/T4kAKOlYyV