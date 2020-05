GTA Online: Spieler, die einen neuen Glitch ausgenutzt haben, verlieren ihren Fortschritt

Kürzlich wurde bekannt, dass Rockstar Games die Accounts von GTA Online–Spielern zurücksetzt, die einen neuen Glitch angewendet haben.

Spieler von GTA Online, die einen neuen Glitch ausgenutzt haben, werden Berichten zufolge hart bestraft. Gemeint sind Spieler, die den Casino Chip Glitch genutzt haben, um an Kohle zu kommen.

Stellt Rockstar fest, dass jemand diesen Glitch eingesetzt hat, dann wird nicht nur das gesamte Geld des Charakters weggenommen, sondern der ganze Account zurückgesetzt.

Das bedeutet: Sollte jemand von Rockstar erwischt werden, dann werden alle Charaktere und der gesamte Fortschritt des entsprechenden Accounts gelöscht. Dann muss man das Spiel komplett neu beginnen.

Die Infos stammt vom Insider “Tez 2”. Auf Twittter schreibt er: “Rockstar ist dabei, die GTAOnline-Charaktere, den Fortschritt und das Inventar aller Spieler zurückzusetzen, die den Casino Chip Glitch, auch bekannt als der neueste Geld-Glitch, angewendet haben. Kein Geld-Wipe, kein vollständiger Reset.”

Hier der entsprechende Tweet:

Rockstar is in process of resetting #GTAOnline characters, progress and inventory of all the players who have done the casino chip glitch aka the latest money glitch.

Not a money wipe, a complete reset.