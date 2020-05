Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human sind bald auf Steam erhältlich

in

Die drei Spiele Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human sind demnächst auf Steam erhältlich.

Quantic Dream veröffentlichte die Spiele Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human im vergangenen Jahr im Epic Games Store für PC. Jetzt wurde angekündigt, dass diese Titel demnächst über Steam erhältlich sein werden.

Die Spiele werden am 18. Juni auf Valves Plattform veröffentlicht. Mit dieser Ankündigung wurde auch gleich ein Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

In diesem Clip bekommt ihr einen Eindruck davon, was euch erwartet. Es werden kurze Gameplay-Ausschnitte aus allen drei Titeln gezeigt, die euch schon mal auf den Release einstimmen.

Hier der Trailer:

Übrigens: Ihr könnt schon jetzt die Demos aller Spiele auf Steam herunterladen.

Hier die Links zu den entsprechenden Steam-Seiten: Detroit, Beyond, Heavy Rain.

Das denken wir:

Wer diese Spiele bisher verpasst hat, der sollte sie unbedingt nachholen. Es lohnt sich.