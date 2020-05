Hideo Kojima arbeitet anscheinend an einem neuen League of Legends-Spiel

Wie es aussieht, arbeitet Hideo Kojima an einem neuen Spiel, das im League of Legends-Universum angesiedelt ist.

Ok, das kommt unerwartet: Anscheinend arbeitet Hideo Kojima, der Entwickler von Spielen wie Metal Gear und Death Stranding, an einem neuen League of Legends.

Wie ich darauf komme? Ganz einfach: Marc “Tryndamere” Merrill, Mitbegründer von Riot Games, veröffentlichte einen Tweet, in dem es heißt: “Wer möchte ein Spiel von Hideo Kojima im League of Legends-Universum?”

Hier der entsprechende Tweet:

Arbeitet Hideo Kojima an einem MMORPG?

Im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums gab ja Riot Games bekannt, an einer Reihe neuer IPs – unter anderem Legends of Runeterra und Valorant – zu arbeiten. Und nun scheint Riot Hideo Kojima ins Boot geholt zu haben, um die Spielepalette noch weiter auszubauen.

Noch ist nicht bekannt, an was Kojima da arbeitet, aber es wird gemunkelt, dass es sich um ein MMORPG handeln soll.

Sollte es weitere Infos dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Was das wohl für ein Spiel wird? Wir sind schon sehr gespannt, an was Kojima Productions da werkelt.