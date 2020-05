Holt euch Call of Duty: WW2 jetzt kostenlos als PS Plus-Spiel

in

Ab heute können sich PS-Plus-Abonnenten den Ego-Shooter Call of Duty: WW2 kostenlos holen.

Heute habe ich eine gute Nachricht für alle Shooter-Fans, die ein PS-Plus-Abo besitzen: Sony kündigte überraschend auf Twitter an, dass das Spiel Call of Duty: WW2 für PS-Plus-Abonnenten ab heute kostenlos ist.

Hier der entsprechende Tweet dazu:

PS Plus-Mitglieder aufgepasst: #CallofDuty: WWII wird Teil eures Juni-Lineups 🥳



Folgt ab 26. Mai dem Ruf der Pflicht!

Weitere #PSPlus-Infos erfahrt ihr im Laufe der Woche. pic.twitter.com/AWPmIKZB9S — PlayStationDE (@PlayStationDE) May 25, 2020

Das komplette PS Plus-Lineup für Juni 2020 wurde noch nicht verraten, aber fest steht, dass es neben Call of Duty: WW2 noch mehr geben wird. Die restlichen Titel werden wahrscheinlich am 27. Mai vorgestellt.

Call of Duty: WWII wurde von Sledgehammer Games entwickelt und erschien am 3. November 2017 weltweit für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Es erzählt die fiktive Geschichte des US-amerikanischen Soldaten Red Daniels im Zweiten Weltkrieg an der Westfront, der 1944 am D-Day in der Normandie landet. Mit seinem Squad aus der 1st Infantry Division muss er sich bis nach Deutschland durchschlagen. WWII ist der vierzehnten Teil der Call-of-Duty-Reihe.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

