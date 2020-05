In Assassin’s Creed Valhalla kann man mit 2 Schilden kämpfen

Ubisoft hat kürzlich verrraten, dass man in Assassin’s Creed Valhalla auch mit zwei Schilden kämpfen kann.

Erst vor wenigen Tagen enthüllte Ubisoft das kommende Assassin’s Creed Valhalla und nach und nach tauchen neue Infos zum Spiel auf. Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass es im Spiel keinen Multiplayer-Modus geben wird. Dafür wird man seine eigenen Wikinger-Söldner online ausleihen können. Nun wurde ein weiteres Feature verraten.

Und zwar wird es im Spiel möglich sein, mit zwei Schilden zu kämpfen. Das hört sich zwar komisch an, ist aber so. Das hat Thierry Noël, Content Advisor des Spiels, in einem Interview auf der offiziellen Seite bestätigt: “Wir wissen, dass der Kampf zu dieser Zeit rau und schroff war. Es war wirklich hart. Unsere Nachforschungen haben uns gelehrt, dass Wikinger sehr vielseitige Kämpfer waren. Sie wussten, wie man eine große Auswahl an Waffen einsetzt. Sie meisterten den Kampf mit zwei Waffen mit sämtlichen Arten von Waffen, die sie in die Hände bekommen konnten. Sie haben sogar ihre Schilde als Waffe eingesetzt, weshalb ihr in Assassin’s Creed Valhalla zwei Schilde gleichzeitig als Waffen nutzen könnt.”

Es wird auf jeden Fall spannend, zu sehen, wie sich Schilde so als Waffe machen. Gerade ist es nur schwer vorstellbar, mit zwei Schilden zu kämpfen. Auf jeden Fall freut es uns, dass Ubisoft auf solche Details Wert legt.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch umgehend wissen.

Das denken wir:

Ubisoft scheint es wichtig zu sein, geschichtliche Details authentisch ins Spiel zu integrieren und das finden wir super. Wir freuen uns schon auf die ersten Spielszenen.