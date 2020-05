In Assassin’s Creed Valhalla müsst ihr eine Wikinger-Siedlung aufbauen

in

Ubsioft hat verraten, dass man in Assassin’s Creed Valhalla eine Wikinger-Siedlung aufbauen wird.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass ihr euch in Assassin’s Creed Valhalla, das kürzlich enthüllt wurde, nicht nur auf blutige Schlachten, sondern auch auf Trinkspiele und Wikinger-Rap-Battles einstellen müsst. Abgesehen davon wird es auch einige neue RPG-Elemente geben.

So werdet ihr im Spiel beispielsweise eine Wikinger-Siedlung aufbauen. Denn im Gegensatz zu Origins und Odyssey erlebt ihr in Valhalla keine gefährliche Reise von zu Hause weg , sondern vielmehr wird sich die Geschichte unter Berücksichtigung eigenen Heimat entfalten.

“Es ist dein eigenes Wikingerdorf, in dem du gedeihen und wachsen wirst und in dem deine Clanmitglieder leben werden”, erklärte ein Entwickler gegenüber Eurogamer. “Es steht im Mittelpunkt unserer Aufgaben und im Mittelpunkt der Entscheidungen, die Sie treffen. Wir möchten, dass die Spieler die Konsequenzen ihrer Handlungen sehen.”

Mit anderen Worten: Man wird entscheiden, mit welchen Clans man sympathisiert und Quests beginnen und enden in der Wikinger-Siedlung. “

“Es hat die Form des Spiels, das wir gemacht haben, wirklich verändert”, fügte der Entwickler hinzu. “Anstatt ein Gebiet zu erkunden, dann in ein anderes zu ziehen und keine wirkliche Gelegenheit oder keinen Grund zur Rückkehr zu haben, ändert die Siedlung die Struktur. Sie werden also auf ein Abenteuer gehen und dann ermutigt, zu Ihrer Siedlung zurückzukehren So wie wir das Spiel spielen, das wir machen – zumindest setzen wir darauf.”

Laut Ubisoft wird die Siedlung in Valhalla eine ähnlich wichtige Rolle einnehmen, wie die Normandy in Mass Effect.

Das denken wir:

Das alles hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Die neuen RPG-Elemente bringen sicher frischen WInd ins Spiel.

Quelle: eurogamer.net via comicbook.com