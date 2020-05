In Call of Duty 2020 wird es angeblich keinen Battle-Royale-Modus geben

Laut eines neuen Gerüchts wird es in Call of Duty 2020 – das angeblich Call of Duty: Black Ops Cold War heißen soll – keinen Battle-Royale-Modus geben.

Falls ihr euch im nächsten Call of Duty einen Battle-Royale-Modus wünscht, muss ich euch vermutlich enttäuschen. Wie es aussieht, wird das Spiel keinen derartigen Modus bieten.

Diese Info stammt vom bekannten CoD-Insider Tom Henderson, der vorher auf Twittter als “Long Sensation” bekannt war, bevor Activision seinen Accoount sperren ließ. In einem aktuellen Tweet schreibt er: “Der aktuelle Plan sieht vor, dass Warzone irgendwie in CoD 2020 integriert wird. Es ist wahrscheinlich, dass Warzone über das CoD 2020-Menü zugänglich sein wird. Dies liegt daran, dass CoD 2020 keinen eigenen Battle Royale-Modus haben wird.”

Hier der entsprechende Tweet:

The current plan is for Warzone to be somehow integrated into CoD 2020. It’s likely that Warzone will be accessible via the CoD 2020 menu. This is because CoD 2020 will not have its own Battle Royale mode.