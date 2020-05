In Cyberpunk 2077 könnt ihr eure Genitalien anpassen

in

Mittlerweile ist bekannt, dass man im kommenden Rollenspiel Cyberpunk 2077 die Genitalien des Helden anpassen kann.

Was macht ein gutes Rollenspiel aus? Unter anderem eine gute Story, glaubhafte Charaktere und zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten. Und zumindest was die Individualisierungsmöglichkeiten betrifft, scheint Cyberpunk 2077 neue Maßstäbe zu setzen. So wurde kürzlich bekannt, dass man im Spiel die Genitalien des Protagonisten anpassen kann.

Woher wir das wissen? Ganze einfach: Der Alterseinstufung “M for mature” des ESRB von Cyberpunk 2077 kann man entnehmen: “Das Spiel enthält Nacktheit und sexuelle Inhalte: Spieler können ein Geschlecht auswählen und ihren Charakter anpassen. Die Anpassung kann Darstellungen von Brüsten, Gesäß und Genitalien sowie verschiedene Größen und Kombinationen von Genitalien umfassen.”

Wir wissen zwar nicht, welche Auswirkungen die Anpassungen der Genitalien auf das eigentliche Spiel hat, aber wenigstens wissen wir nun, dass wir unseren Helden mit einem großen oder kleinen Penis ausstatten können.

Übrigens geht aus der Alterseinstufung auch hervor, dass man im Spiel betrunken fahren kann. Dazu heißt es: “Einige Sequenzen erlauben es dem Spieler wiederholt alkoholische Getränke zu trinken, bis der Bildschirm verzerrt ist. Der Charakter des Spielers kann auch betrunken Autos fahren.”

Das Rollenspiel soll am 17. September für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Das denken wir:

Gut, dass wir das jetzt auch wissen…