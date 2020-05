In Japan wird die Nintendo Wii für unter einem Euro verkauft

Mittlerweile wird die Nintendo-Konsolen Wii und der Handheld DS in Japan für unter einem Euro verkauft.

Wer eine günstige Wii oder einen günstigen DS abstauben möchte, der sollte sein Glück in Japan versuchen. Dort werden die Geräte gerade für unter einem Euro verkauft.

Die Wii wurde insgesamt über 101 Millionen Mal verkauft und der DS ging über 150 Millionen Mal über die Ladentheke, aber seit dem Ende ihres Lebenszyklus seit fast einem Jahrzehnt werden beide Nintendo-Produkte in Japan extrem billig verkauft.

Ein japanischer Händler verkauft Nintendo DS-Handhelds für 100 Yen (ca. 0,84 Euro). Gebrauchte Wii-Konsolen werden für 50 Yen (ca. 0,42 Euro) angeboten.

Übrigens: Die PlayStation 2 wird ebenfalls extrem billig verkauft. In Japan bekommt man eine Konsole aktuell für nur 200 Yen (ca. 1,68 Euro).

