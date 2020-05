In Minecraft Dungeons gibt es ein cooles Easter Egg für Fans von Diablo 2

in

Die Entwickler von Minecraft Dungeons haben in das Action-RPG ein Easter Egg für Fans von Diablo 2 eingebaut.

Mit Minecraft Dungeons bringt Mojang Studios demnächst ein vielversprechendes Action-RPG auf den Markt, das nicht nur Fans von Diablo gefallen könnte. Aber genau für die haben die Entwickler ein Easter Egg eingebaut. Genauer gesagt für Fans von Diablo 2.

Wer Diablo 2 gespielt hat, der weiß, dass es geheimes Level gibt, in den man gegen Kühe aus der Hälle kämpfen muss. In Minecraft Dungeons gibt es einen ähnlichen geheimen Bereich, in dem Spieler von tobenden Kühen angegriffen werden.

Der geheime Bereich kann aber erst nach Abschluss des Hauptspiels betreten werden. In der Nähe des Lagers des Spielers befindet sich eine Zugbrücke, die nicht vorher passiert werden kann. Sobald das möglich ist, findet man dahinter eine Kirche.

Dort gibt es eine Schaltfläche mit Platz für zehn Runen, die in allen Levels zu finden sind. Durch die Interaktion mit einem Bild gibt es Hinweise darauf, wo sich die einzelnen Runen in den Levels des Spiels befinden.

Hat man die Runen in jedem der Level gesammelt, lässt sich der von den Runen umgebene Knopf drücken. Dadurch erhält man Zugriff auf das geheime Level.

Zum Spiel heißt es offiziell: “Es handelt sich um ein brandneues Action-Adventure-Spiel, das von klassischen Dungeon-Crawlern inspiriert wurde und bei dem du immer wieder neue Waffen und Gegenstände findest, mit denen du einen rücksichtslosen Schwarm neuer und böser Mobs besiegen kannst. Du kämpfst oder fliehst durch Canyons, Sümpfe und – natürlich – Minen!”

Minecraft Dungeons erscheint am 25. Mai für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Windows PC.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite von Minecraft.

Das denken wir:

Wenigstens müssen wir nicht mehr lange auf den Release warten. Wir freuen uns aber auch schon auf Diablo 4.

Quelle: comicbook.com