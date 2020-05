“John Wick” heißt nur so, weil Keanu Reeves immer wieder den ursprünglichen Titel vergaß

Der Actionfilm “John Wick” heißt so, weil Keanu Reeves immer wieder den richtigen Titel vergaß. Das wurde kürzlich in einem Interview verraten.

Ok, das ist eine witzige Meldung: Habt ihr gewusst, dass der Film “John Wick” nur diesen Titel bekommen hat, da sich Schauspieler Keanu Reeves den richtigen nicht merken konnte?

“John Wick” sollte eigentlich “Scorn” heißen

Derek Kolstad, der “John Wick” und die beiden Fortsetzungen “John Wick: Kapitel 2” und “John Wick: Kapitel 3: Parabellum” schrieb, sagte in einem Interview, dass Reeves den ersten Film immer wieder als “John Wick” bezeichnete und nicht als “Scorn” – so hätte der Film eigentlich heißen sollen.

“Der einzige Grund, warum er John Wick heißt”, sagte er, “ist, dass Keanu ihn immer wieder als John Wick bezeichnete.”

“Das Marketing so ‘Alter, das sind bisher vier bis fünf Millionen Dollar an kostenloser Werbung, also heißt er John Wick anstelle von “Scorn”’. “Ich kann ihn mir nicht mehr als ‘Scorn‘ vorstellen”, fügte er hinzu.

Wie Kolstad erklärt, war die Titeländerung das Beste, was dem Film passieren konnte. Da der größte Teil Hollywoods aufgrund der globalen Coronavirus-Pandemie geschlossen ist, ist Branding laut des Drehbuchautoren umso wichtiger, da die Studios ihre Projekte vorantreiben müssen, wenn die Branche ihre Pforten wieder öffnet.

Und wie wir alle wissen, ist der Titel des Films wirklich sehr einprägsam und passend. “Scorn” würde sehr wahrscheinlich schneller wieder in Vergessenheit geraten.

Beim ersten Teil führten Chad Stahelski und David Leitch Regie, wobei Leitch als Produzent aufgeführt wird, weil die Directors Guild of America nur die Nennung eines Regisseurs pro Werk erlaubt. Übrigens: Die beiden hatten zuvor mit Keanu Reeves als Stuntdoubles bei der Matrix-Trilogie zusammengearbeitet. In Deutschland startete der Film am 29. Januar 2015 in die Kinos.

“John Wick: Kapitel 4” soll am 27. Mai 2022 veröffentlicht werden.

