Kündigt Rockstar GTA 6 am 12. Mai an?

Fans denken, dass Rockstar Games das Spiel GTA 6 bereits am 12. Mai ankündigen wird.

Wir alle warten ja schon sehnlichst darauf, dass Rockstar Games ein neues Grand Theft Auto ankündigt und vielleicht müssen wir ja nicht mehr lange darauf warten. Manche Fans denken, dass Rockstar den neuen Teil bereits morgen akündigen wird.

Der Grund: Geoff Keighley, Gastgeber der Game Awards, hat für Dienstag, den 12. Mai, eine “überraschende Spieleankündigung” angepriesen. Nun denken manche Fans, dass die Überraschung GTA 6 sein wird.

Um es nochmal deutlich zu machen: Es gibt keine Hinweise darauf, dass Rockstar GTA 6 ankündigt. Auf Twitter erklärte Keighley, dass es sich bei der Ankündigung um etwas “Cooles und Lustiges” handelt – was das auch immer heißen mag.

Just to manage expectations the Tuesday game is something cool and fun