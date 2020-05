Marvel’s Spider-Man könnte das nächste kostenlose PS Plus-Spiel im Juni sein

Es gibt erste Hinweise darauf, dass Marvel’s Spider-Man das nächste kostenlose PS Plus-Spiel im Juni sein könnte.

Was würdet ihr davon halten, wenn es nach Call of Duty: WW2, das aktuell kostenlos für PS-Plus-Abonnenten erhältlich ist, Marvel’s Spider-Man für lau geben würde? Das wäre ziemlich cool, oder? Es ist ein erster Hinweise dazu aufgetaucht – und zwar im britischen PlayStation Store.

Marvel’s Spider-Man kostenlos für PS Plus-Abonnenten?

Dort wird das Spiel im PlayStation Store zum vollen Preis angeboten. Wenn man das Spiel jedoch in den Warenkorb legt, kann man zwischen der Standard Edition des Spiels und der Digital Deluxe Edition wählen.

In diesem Fenster wird der normale Preis unter der Standard Edition noch angezeigt, aber darunter befindet sich neben dem Wort “Kostenlos” das PS Plus-Logo. Unter der Digital Deluxe Edition ist das Logo nicht zu sehen.

Gut möglich, dass es sich hier nur eine Panne handelt, aber vielleicht wird ja das Spiel tatsächlich als PS Plus-Titel angekündigt. Wir werden sehen.

Im Mai gab es übrigens den Landwirtschafts-Simulator 2019 und Cities Skylines kostenlos für Besitzer eines PS-Plus-Abos.

Der am schnellsten verkaufte First-Party-Titel in der PlayStation-Geschichte

Das Spiel erschien weltweit am 7. September 2018 exklusiv für die PS4. Es wurde von Insomniac Games entwickelt und versetzt den Spieler in die Rolle von Peter Parker der New York City vor Superschurken beschützen muss.

Offiziell heißt es dazu: “Entdecke durch die Augen eines erfahreneren Peter Parkers ein neues Kapitel in Marvels Spider-Man-Universum.

Mit einem der größten Superhelden der Welt in der Hauptrolle bietet Marvel’s Spider-Man akrobatische Fähigkeiten, Improvisationskünste und Netzschwingen, für die der Mauerkrabbler berühmt ist, und führt darüber hinaus Elemente ein, die es bisher noch nie in einem Spider-Man-Spiel gegeben hat.

Durchquere die Welt mithilfe von Parkour sowie einzigartigen Interaktionen mit der Umgebung und erlebe neue Kampfweisen und Blockbuster-Action – ein Spider-Man-Spiel, wie du es noch nie gespielt hast.”

Das Spiel ist mit 3,3 Millionen verkauften Einheiten in nur drei Tagen der am schnellsten verkaufte First-Party-Titel in der PlayStation-Geschichte. Der bisherige Rekordhalter war God of War mit 3,1 Millionen.

Würdet ihr euch über Spider-Man freuen? Teilt uns eure Meinung in den kommentaren mit.

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Marvel’s Spider-Man kostenlos? Nur her damit!

Quelle: comicbook.com / gamepro.de