“Matrix”-Regisseurin beschimpft Elon Musk nach “rote Pille”-Tweet

Die “Matrix”-Regisseurin Lilly Wachowski hat Elon Musk nach einem “rote Pille”-Tweet auf Twitter beschimpft.

Lilly Wachowski, eine der Regisseurinnen des Films “Matrix”, ging kürzlich den Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk an, nachdem dieser auf seinem offiziellen Account folgenden Tweet veröffentlicht hat: “Nimm die rote Pille”.

Take the red pill 🌹

Kurz darauf antwortete Ivanka Trump, die Tochter von US-Präsident Donald Trump, dass sie die rote Pille bereits genommen habe. Und anscheinend passte der “Matrix”-Regisseurin Lilly Wachowski die Anspielung auf ihren Film so gar nicht. Mit einem Tweet machte sie klar, dass sich beiden zum Teufel scheren sollen:

Fuck both of you