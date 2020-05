Mit Project Shadow erwartet uns ein PvEvP-Fantasy-Action-RPG aus Deutschland

Kürzlich wurde die Kickstarter-Kampagne zum kommenden PvEvP-Fantasy-Action-RPG Project Shadow angekündigt.

Efgeni Bischoff, der Entwickler des Spiels Project Shadow, hat mich via Mail kontaktiert und gefragt, ob wir nicht über sein Spiel Project Shadow berichten würden. Und das machen wir gerne, denn hier erwartet uns ein vielversprechendes PvEvP-Fantasy-Action-RPG

Der 3D Artist arbeitet bereits seit über 15 Jahren für Studios wie etwa Crytek, 343 Industries, Guerrilla Games und id Software. Jetzt möchte er sein eigenes Spiel auf den Markt bringen, an dem er bereits seit über 2 Jahren alleine arbeitet.

Um das Projekt umsetzen zu können, benötigt der Indie-Entwickler jedoch finanzielle Unterstützung, weswegen morgen die Kickstarter-Kampagne zu Project Shadow an den Start geht.

Fantasy-Action mit Fokus auf kompetitive Matches

Mit Project Shadow – The Cursed Dream erwartet uns ein PvEvP-Fantasy-Multiplayer-Spiel, mit starkem Focus auf PvE-Elemente und kompetitive Matches.

“Das ganze Spiel dreht sich um eine Runde in welcher sich bis zu 50 andere

Spieler treffen die gemeinsam spielen oder sich bekämpfen, in einem Zeitraum

von 20 Minuten. Jede Runde wird mit einer Grundausrüstung gestartet, welche

im Verlauf einer Runde stark verbessert werden kann, zusätzlich kann man

sich mit verschiedenen Mitteln stärken, wie Zaubersprüchen oder anderen

magischen Artefakten. Am Ende jeder Runde hat man die Möglichkeit auf eine

besondere Belohnung, man muss dafür nur den finalen Boss besiegen”, so der Entwickler zum Spielablauf.

Es soll aber auch soziale Aspekte geben und zwar in Form eines Hubs für bis zu 100 Spieler. Dort wird man sich mit verschiedenen Aktivitäten bei Laune halten und seinen Charakter anpassen können, während man mit Freunden abhängt.

In diesem Hub soll es auch NPCs geben, die lustige Geschichten erzählen und

Quests verteilen, die man dann in einer normalen Spielrunde erledigen muss. Hört sich interessant an? Sieht auch so aus. Hier der erste Trailer zum Spiel:

Über diesen Link könnt ihr euch ein paar Arbeiten von Efgeni ansehen.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen vielversprechend aus, aber ob Project Shadow auch spielerisch punkten kann, muss sich erst noch herausstellen.