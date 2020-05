Mortal Kombat 11: Der Friendship-Move von RoboCop ist ziemlich großartig

In einem neuen Video zu Mortal Kombat 11 bekommen wir den Friendship-Move von RoboCop zu sehen.

Mit Sicherheit habt ihr ja bereits mitbekommen, dass mit Aftermath bald die nächste Erweiterung für das Kampfspiel Mortal Kombat 11 erscheint und mit ihr finden nicht nur eine Fortsetzung der Story, sondern auch drei neue Charaktere den Weg ins Spiel: Fujin, Sheeva und RoboCop.

Abgesehen davon wird am Release-Tag auch ein Update veröffentlicht, das die beliebten Friendships ins Spiel bringt. Hier handelt es sich um Moves, mit denen man einen Sieg gewaltfrei feiern kann.

Kürzlich wurde nun ein Clip veröffentlicht, der den Friendship-Move von RoboCop zeigt und dieser ist ziemlich genial. Der Cyborg-Polizist tanzt den Robot und macht dabei eine sehr gute Figur. Aber seht am besten selbst:

Here’s a first look at Robocop’s friendship move in @mortalkombat 11: Aftermath pic.twitter.com/9XrvFi0oUJ