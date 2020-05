Mortal Kombat 11: Im neuen Trailer erwarten euch lächerlich großartige Friendships

in

Warner Bros. Interactive Entertainment und NetherRealm Studios haben einen neuen Trailer zu Mortal Kombat 11 veröffentlicht, der die Friendships zeigt, die bald ein Comeback feiern.

Vielleicht habt ihr ja schon mitbekommen, dass Mortal Kombat 11 im Rahmen eines kostenlosen Updates bald Friendships spendiert bekommt. Ihr wisst schon, die Finish-Moves, die es Spielern ermöglichen, Gegner mit einem Hauch von Freundlichkeit zu besiegen. Dazu wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht.

Offiziell heißt es zum Clip: “Das neue Video zeigt verschiedene Kämpfer, die ihren eigenen unbeschwerten Finish-Move ausführen: von Jade, die eine festliche, mit Süßigkeiten gefüllte Piñata mit ihrem Stab aufschlägt, und Liu Kang, der auf einem beleuchteten LED-Boden tanzt, über Sindel, die mit einem Glas Wein anstößt, und Jax, der die Spieler mit einer Jazz-Saxophon-Session verwöhnt, bis hin zu vielen anderen überraschenden Friendship-Moves, die es für die Spieler zu entdecken gilt.”

Besiegt eure Gegner in Mortal Kombat 11 mit Friendships

Friendships werden ab dem 26. Mai als Teil eines kostenlosen Updates für alle Spieler von Mortal Kombat 11 verfügbar sein.

Übrigens: Das kostenlose Update gibt Spielern ebenfalls Zugang zu Stage Fatalities und den neuen Stages Dead Pool, Soul Chamber, Kronika‘s Keep und RetroKade.

Wie diese Finisher in Aktion aussehen, zeigt nachfolgender Trailer, der kürzlich veröffentlicht wurde. Kleiner Spoiler: Die Friendships sind so “over the top”, dass man sie nur lieben kann.

Aber überzeugt euch am besten selbst:

Sollte es weitere Neuigkeiten geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Da sind ein paar richtig großartige Friendships dabei. Wir können es kaum erwarten, unsere Gegner in MK11 mit Freundlichkeit zu besiegen.