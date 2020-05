My Hero Academia: Seht euch diese geniale Figur von All Might an

All Might, den Helden aus dem Anime My Hero Academia, könnnt ihr euch bald als Revoltech-Figurs ins Regal stellen.

Kürzlich wurde eine ziemlich coole Revoltech-Figur des Anime-Helden All Might vorgestellt, den der ein oder andere unter euch wahrscheinlich aus dem Anime My Hero Academia kennt.

Die Figur ist rund 19 cm groß und hat 32 Gelenkpunkte, die es ermöglichen, All Might auf sehr viele unterschiedliche Arten zu positionieren. Ausgeliefert wir das Paket mit folgenden Inhalten:

4 Köpfe

5 Augen

2 Soundeffekt-Sheets

3 Effektteile

Und so sieht das gute Stück aus:

Sieht ziemlich cool aus, oder? Bestellen könnt ihr euch All Might über diesen Link.

Der Preis liegt bei 89,9 US-Dollar und ausgeliefert wird das Teil voraussichtlich im September 2020.

Übrigens: My Hero Academia ist eigentlich eine Mangaserie von Kōhei Horikoshi. Sie erscheint seit 2014 in Japan und erhielt mehrere Spin-off-Mangas. Die geschichte Spielt in einer Welt, in der die meisten Menschen mit Superkräften geboren werden.

Jeder erhält eine andere Kraft und es kommt immer wieder zu Kämpfen zwischen Superhelden und Superschurken. Die Helden werden in speziellen Schulen ausgebildet. Der Schüler Izuku Midoriya würde auch gerne ein Superheld werden, aber er gehört leider zu den 20 Prozent der Menschen, die ohne Fähigkeiten geboren werden.

Irgendwann trifft er jedoch auf den bekanntesten aller Superhelden: All Might. Dieser verleiht ihm seine Kraft.

Weitere News, Infos und Videos zu My Hero Academia haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Diese Figur ist das perfekte Geschenk für Fans des Anime.