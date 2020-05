Nächste Woche wird ein neues Star Wars-Spiel vorgestellt – vermutlich für die PS5

Wie es scheint, wird in den nächsten Tagen ein neues Star Wars-Spiel vorgestellt. Um welchen Titel es sich im Detail handelt, ist bisher nicht bekannt.

Berichten zufolge wird nächste Woche ein neues Star Wars-Spiel angekündigt. Dabei handelt es sich wohl um Star Wars: Project Maverick, den nächsten Titel von EA Motive.

Der Titel wurde bereits geleakt und nun soll er sehr bald offiziell enthüllt werden, vermutlich während des PS5-Reveal-Events in der kommenden Woche. Dieser soll ja angeblich am 3. Juni stattfinden.

Die Infos stammt vom bekannten Star Wars-Insider Jordan Maison, der leider keine weiteren Details zur angeblichen Enthüllung verrät. Kürzlich veröffentlichte Maison einen Tweet, um uns daran zu erinnern, dass EA Motive an einem Star Wars-Spiel arbeitet, das noch nicht veröffentlicht wurde.

Ein paar Stunden später folgte diesem Tweet ein weiterer, indem er erwähnte, dass Star Wars-Fans nächste Woche danach Ausschau halten sollten, was stark darauf hindeutet, dass in wenigen Tagen das neue Spiel von EA Motive enthüllt wird.

Oh hey, maybe you should keep an eye out next week…. #StarWars https://t.co/vKl172SylV