Neues Drohnenbild zeigt, dass die Super Nintendo World fast fertig ist

Wie es aussieht, ist die Themenwelt Super Nintendo World fast fertig. Das zeigt ein neues Drohnenbild.

Vor einiger Zeit berichteten wir darüber, dass Nintendo gerade an einer Themenwelt in den Universal Studios in Osaka in Japan werkelt. Diese ist nun anscheinend so gut wie fertig.

Das zeigt ein Drohnenbild des Parks, das vom Instagram-Nutzer “imaiko02” aufgenommen wurde. Auf dem Bild sehen wir die Super Nintendo World von oben und es sieht ganz danach aus, als ob die die Bauarbeiten nahezu abgeschlossen sind.

Den Schnappschuss findet ihr weiter unten auf dieser Seite.

Laut Tom Williams, dem Vorsitzenden und CEO von Universal Parks & Resorts, dürfen sich Besucher zur Eröffnung der Super Nintendo World unter anderem über zwei Fahrgeschäfte freuen: Yoshi’s Adventures und Mario Kart.

Darüber hinaus wird es auch ein interaktives Element geben. So erhalten Besucher ein rotes Magnetarmband mit dem legendären M-Logo von Mario, mit dem sie mit der Umgebung des Parks interagieren können.

Mit diesem Armband können Besucher die durch Interaktionen im Themenpark und auf Fahrten erzielten Ergebnisse im Auge behalten.

Hört sich irgendwie cool an, oder?

Hier das neue Drohnenbild:

Super Nintendo World at @USJ_Official is almost ready as seen in this new photo by Instagram user ‘imaiko02’



Over fifty construction updates of the new area here: https://t.co/yvjUM65hiX#WeAreMario#SuperNintendoWorld#スーパーニンテンドーワールド pic.twitter.com/z2C1agkxJB