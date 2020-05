Neverwinter: Infernal Descent erhält mit Rage of Bel neuen Story-Inhalt

Cryptic Studios hat mit Rage of Bel einen neuen Story-Inhalt für das kostenlos spielbare MMORPG Neverwinter veröffentlicht.

Gute Nachricht für alle Spieler von Neverwinter: Infernal Descent. Kürzlich wurde für den PC die Erweiterung Rage of Bel veröffentlicht. Der Inhalt wird zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht werden.

Rage of Bel knüpft an die Handlung von Infernal Descent an und dient als Überleitung zu der Story der nächsten großen Erweiterung von Neverwinter. Diese Episode schickt euch in den Kampf gegen den Erzteufel Bel und seine mächtigsten Kriegsherren. Natürlich dürft ihr euch auch auf coole Belohnungen freuen.

Offiziell heißt es zur Erweiterung: “Die Zerschlagung der Ketten hat die Aufmerksamkeit der Erzteufelin Zariel erregt. Sie hat daher Bel, ihren mächtigsten und hinterhältigsten Untergebenen, ausgesandt, um Vallenhas mitsamt allen Verteidigern zu vernichten.

Was sie jedoch nicht weiß, ist, dass Bel ganz andere Pläne schmiedet. Sollte er auf Abenteurer stoßen, die mächtig genug sind, ihn und seine Legion im Kampf zu bezwingen, so könnte er ihnen das Geheimnis zum Sieg über Zariel preisgeben.

Kämpft ein weiteres Mal für die Freiheit von Vallenhas, indem ihr Euch Alrics Spaltwächtern anschließt. Sucht Alric auf, um euch euren Platz in den Annalen dieses epischen Kampfes zwischen Gut und Böse zu sichern.”

Noch mehr Infos zur Erweiterung findet ihr hier.

Weitere News und Videos zu Neverwinter haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Schön, dass das Spiel weiterhin mit Updates versorgt wird. Mal sehen, wie lange der Support noch anhält.