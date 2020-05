Nintendo denkt, dass Benutzernamen unpraktisch sind – darum gibt es Freundescodes

Aus einem neuen Leak geht hervor, warum Nintendo auf Friendcodes setzt, anstatt auf Benutzernamen.

Ok das ist interessant: Nintendo scheint tatsächlich zu denken, dass das Freundescode-Prinzip einfach als das Benutzernamen-Prinzip ist, wenn es darum geht, Freunde hinzuzufügen.

Woher wir das wissen? Ganz einfach: Das geht aus einem neuen Leak hervor. Vielleicht habt ihr ja mitbekommen, dass zahlreiche Nintendo-Daten durch einen Server-Hack bei BroadOn geklaut wurden. Darunter befand sich auch eine Präsentation, in der unter anderem erklärt wird, warum Nintendo auf Freundescodes setzt.

Und Anscheinend dachten man bei Big N, dass es für die Nutzer zu umständlich wäre, sich für einen Benutzernamen zu entscheiden, vor allem, wenn der ausgewählte Name schon vergeben ist. Darum hat man sich für einen 12-stelligen Code entschieden, weil das ja einfacher ist…

As part of that Nintendo leak, an internal powerpoint was found that spells out the reasons they went for friend codes. Apparently they thought signing up for screen names would be too confusing for the audience, and they would be frustrated if they didn’t get the ones they want. pic.twitter.com/LWzM0BRhIb