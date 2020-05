Nintendo kündigt Paper Mario: The Origami King für Switch an

Gerade eben hat Nintendo das Spiel Paper Mario: The Origami King für die Switch angekündigt.

Nintendo-Fans haben Grund zur Freude: Big N hat nämlich das Spiel Paper Mario: The Origami King für die Switch vorgestellt und verraten, dass der Titel bereits am 17. Juli erscheint.

Im Spiel werdet ihr gemeinsam mit Mario, Luigi und Prinzessin Peach zum Origami-Fest ins Origami-Königreich eingeladen. Aber etwas stimmt nicht, denn Prinzessin Peach verhält sich ungewöhnlich.

Dazu heißt es: “Offenbar hat König Olly, der sich selbst als Herrscher des Origami-Königreichs sieht, ein finsteres Vorhaben angezettelt: Er verfolgt den Plan, die ganze Welt zu falten. Auf dem Papier sieht das ziemlich gefährlich aus – deshalb braucht es zur Rettung jemanden, der kein Papiertiger ist: Mario!

In Papier Mario: The Origami King steht der Nintendo-Held vor einer besonders spannenden Herausforderung. Gerade als es so aussieht, als könne es nicht schlimmer kommen, hat König Olly das Schloss von Prinzessin Peach mit einer riesigen Papierschlange eingefangen und auf die Spitze eines abgelegenen Berges versetzt. Es ist ihm sogar gelungen, Bowsers Handlanger in Faltschergen zu verwandeln und sie für seine Zwecke einzuspannen.”

Um den Fiesling die Stirn zu bieten, nutzt Mario eine ganze Reihe neuer Manöver. Unter anderem kommen die Faltarme zum Einsatz, mit denen ihr Elemente der Umgebung hervorziehen, auffalten, zupfen oder rupfen könnt.

Und wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt der Trailer:

Wie gefallen euch die ersten Spielszenen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Fans mussten lange auf die Ankündigung eines neuen Teils warten, aber das Warten scheint sich gelohnt zu haben.