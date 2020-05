Nintendo möchte Switch Online mit neuen Funktionen verbessern

Nintendo hat verraten, den Dienst Switch Online mit neuen Funktionen verbessern zu wollen.

Die Nintendo-Community ist ja mit dem Dienst Switch Online mehr als unzufrieden, aber Nintendo scheint das endlich ändern zu wollen. Das geht aus einer aktuellen Investorenkonferenz des Unternehmens hervor.

Einer der Punkte, den Nintendo auf der Veranstaltung angesprochen hat, ist, dass der Online-Dienst weitere Funktionen und Mechaniken spendiert bekommen soll. Auf diese Weise soll der Service angenehmer und bequemer gestaltet werden.

Welche Features und Neuerungen eingeführt werden sollen, wurde leider nicht verraten.

Das in Kyoto ansässige Unternehmen gab außerdem an, dass mittlerweile über 100 Millionen Nintendo-Konten erstellt wurden. Wie viele Nintendo Switch Online-Mitglieder es gibt, wurde jedoch nicht verraten.

Zu verdanken haben wir diese Info übrigens dem Übersetzer Robert Sephazon, der die Inhalte der Investorenkonferenz übersetzt hat.

Hier der Tweet dazu:

Nintendo will continue to add more features and mechanics to Nintendo Switch Online to make software more enjoyable and convenient. Over 100 million Nintendo accounts have been created.