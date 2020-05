Kürzlich wurde bei einem Händler die Nintendo Switch Deluxe Limited Edition gesichtet.

Mit Sicherheit habt ihr bereits mitbekommen, dass die Nintendo Switch aktuell fast überall ausverkauft ist – unter anderem wegen der Coronavirus-Pandemie. Wir berichteten aber bereits darüber, dass Nintendo die Switch-Produktion erhöht, um Lieferengpässe zu beheben. Nun ist ein neues Bundle aufgetaucht.

Und zwar wurde beim Händler Costco in China die Nintendo Switch Deluxe Limited Edition entdeckt. Diese beinhaltet neben der Konsole und zwei Joy-Con-Lenkrädern auch das Spiel Mario Kart 8 Deluxe.

Das Ganze wird für umgerechnet rund 310 Euro angeboten.

Hier Bilder des Bundles:

Tencent Nintendo Switch Deluxe Limited Edition sold at Costco in Shanghai.

Contains one console, two Joy-Con steering wheels, and one Physical copy of MK8D.

Sells for 2388 RMB or US $338. pic.twitter.com/4sNrb5xLvX